"العنصرية" المسمار الأخير في نعش أمريكا.. السلطات تعثر على جثة شاب أسود معلقة بشجرة فى ساحة عامة بكاليفورنيا





لم تكد تهدأ وتيرة الاحتجاجات الأمريكية التي خرجت في معظم الولايات بسبب مقتل المواطن الأمريكي الأسود من أصول إفريقية جورج فلوريد على يد ثلاثة عناصر من رجال الشرطة الأمريكية حتى تم العثور على جثمان شاب أسود يدعى روبرت ل. فولر، يبلغ من العمر 24 عامًا، معلقًا من شجرة فى مقاطعة لوس أنجلوس الشمالية .

و قالت إدارة عمدة مقاطعة لوس أنجلوس فى بيان إن أفراد إدارة الإطفاء الذين استجابوا للنداء وصلوا إلى مكان الحادث ووجدوه قد مات بحسب سى إن إن بالعربى،.

و تشهد فيه الولايات المتحدة مظاهرات وأعمال عنيف على خلفية عنصرية الشرطة الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود من منيابوليس توفى فى 25 مايو، بعد أن جثم ضابط شرطة أبيض على رقبته، البلاد، وكذلك اطلاق الرصاص على رجل أسود فى مدينة أتلانتا وأدى إلى وفاته .

وبالإضافة إلى المظاهرات الضخمة والاشتباكات العنيفة مع الشرطة فى أكبر المدن، اندلعت مئات المظاهرات العفوية فى المدن الصغيرة والمناطق الريفية فى جميع أنحاء البلاد فى الأيام الأخيرة.