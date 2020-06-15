الشرطة البريطانية تعتقل 113 شخصاً بعد أعمال عنف في احتجاجات لندن

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لندن: قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأحد، إنه جرى القبض على 113 شخصاً بعدما احتشد الآلاف من المحتجين من حركة "حياة السود مهمة" واليمين المتطرف في المدينة يوم السبت، رغم دعوات لهم بعدم الخروج إلى الشوارع.

وقالت الشرطة إن المحتجين، الذين كانون منفصلين عن بعضهم، كانوا سلميين إلى حد كبير، مع وجود "جيوب من العنف الموجه لرجال الشرطة".

وقالت الشرطة إن 23 رجل شرطة أصيبوا بجروح، لكنها لم تكن خطيرة، حيث "ألقى متظاهرون بمواد على رجال الشرطة أو تم استهدافهم بأعمال عنف".

وتم توجيه اتهامات لأولئك المقبوض عليهم بجرائم من بينها إحداث "فوضى عنيفة" والاعتداء على الشرطة، والسكر وحيازة سلاح ومخدرات.

وكان من المزمع إجراء احتجاجات أصغر اليوم بعد مسيرات في ما لا يقل عن 12 مدينة وبلدة بريطانية أمس، ومن بينها نيوكاسل وبريستول وتشيلمسفورد وكانتربيري ومدينة برايتون، حيث شارك حوالي 10 آلاف محتج من حركة "حياة السود مهمة" في مسيرة على طول الواجهة البحرية للمدينة.

