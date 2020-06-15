برازيليون يحتجون على بولسونارو ويدعمون الديمقراطية

محمد اسماعيل - القاهرة - ساو باولو - (د ب أ):

خرج مئات البرازيليين إلى شوارع ساو باولو يوم الأحد للاحتجاج على الرئيس اليميني جايير بولسونارو، معربين في الوقت ذاته عن دعمهم للديمقراطية.

ونقلت صحيفة "فولها دي ساو باولو" عن الشرطة العسكرية قولها "إن حوالي ألف شخص خرجوا للاحتجاج في وسط مدينة ساو باولو، أكبر مدن البرازيل من حيث عدد السكان.

ونظم المظاهرة مشجعو أكبر أندية كرة القدم والحركات الديمقراطية.

وذكرت الصحيفة أن احتجاجا مضادا آخر أصغر شارك به نحو 100 متظاهر من مؤيدي بولسونارو جرى في مكان آخر في ساو باولو وسط تواجد مكثف للشرطة.

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وتظاهر مؤيدو بولسونارو مرارًا وتكرارًا ضد تدابير الحد من فيروس كورونا، وكذلك ضد الكونجرس والمحكمة العليا ، ودعوا إلى التدخل العسكري.

ووفقا لبيانات من وزارة الصحة مساء الأحد، أصيب 867 الفا و 624 شخصا في البرازيل بفيروس كورونا، وتوفي 43 الفا و 332 مريضا حتى الآن.

وأصبحت البرازيل في المرتبة الثانية بين الدول الأكثر تأثرًا بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم - خلف الولايات المتحدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.