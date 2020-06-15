مفاوضات سد النهضة والأزمة الليبية أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تنوعت اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الإثنين، حيث أبرزت تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن ملف الميكنة هو التحدي الحقيقي لأنه يمثل النقلة الحقيقية للحكومة.

وأشار مدبولي إلى أنه من الضروري أن يكون انتقال الحكومة والعمل من العاصمة الإدارية الجديدة مصحوبا بتنفيذ ميكنة كاملة لجميع أساليب التواصل بين الجهات وبعضها البعض، وإجراء رقمنة وحفظ لمختلف الوثائق والبيانات الحكومية إلكترونيًا، إلى جانب التوسع في تنفيذ المزيد من التطبيقات التشاركية والتخصصية، مشددًا على أن ذلك كله يمثل نقلة نوعية حقيقية للحكومة، ويدفع في اتجاه تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة.

وتحت عنوان: "الري: المقترح الإثيوبي مخل فنيًا وقانونيًا.. ويعود بنا للخلف خطوات كثيرة"؛ سلطت "الأهرام" الضوء على الاجتماع الذي يعقده وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا اليوم، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا.

ونقلت تأكيد وزارة الموارد المائية والري، في بيان رسمي، أن المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث أظهرت أن هناك العديد من القضايا الرئيسة لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي، وفي مقدمتها اعتراض أديس أبابا على البنود التي تضفى على الاتفاق النهائي الصيغة الإلزامية قانونًا.

وبعنوان: "50% للفرد و50% للقوائم.. النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قوانين الانتخابات"؛ أبرزت "الأهرام" موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته أمس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وعُشر عدد الأعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، ونصت التعديلات على أن يتم تخصيص ما لا يقل عن 25% من إجمالي المقاعد للمرأة، وذلك كله دون تعديل في عدد أعضاء مجلس النواب، البالغ في الوقت الراهن 568 عضوًا.

أما جريدة الجمهورية فأبرزت تحت عنوان: "تأييدًا لـ"إعلان القاهرة".. و"قمة برلين"، الزخم الدولي يتزايد لإنهاء الأزمة الليبية" إعراب الخارجية الأمريكية عن تقديرها للمبادرة التي أعلنت عنها مصر من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا، ودعوتها جميع الأطراف هناك إلى الانخراط بجدية في محادثات 5+5 لتؤكد بذلك تأييدها للحلول التي قدمتها القاهرة لإنهاء الأزمة الليبية.

وفي عنوان فرعي: "الرئاسة الفرنسية تدين التدخلات التركية في ليبيا"؛ أبرزت "الجمهورية" إدانة الرئاسة الفرنسية التدخلات التركية في ليبيا، ووصفها إياها بغير المقبولة، مؤكدة أنه لا يمكن السماح بذلك.

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وذكرت الرئاسة الفرنسية -في بيان لها- أن السياسة التركية في ليبيا أكثر عدوانية، فضلًا عن انتهاكها لقرارات الحظر المفروضة على التسليح، إضافة إلى أن الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلنطي (الناتو).

وتحت عنوان: "استئناف رحلات الطيران أول يوليو"؛ سلطت "الجمهورية" الضوء على إعلان وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، عن بدء رحلات الطيران بجميع مطارات الجمهورية اعتبارًا من أول يوليو المقبل مع الدول التي ستفتح مطاراتها الشهر المقبل، وفق الخطة التي أعلنتها الدولة لتشغيل الأنشطة والمنشآت السياحية الفندقية والمطارات وشركات الطيران.

وذكرت أن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة الدولة للإعلام بحضور كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

أما جريدة "الأخبار" فتحت عنوان: "عواصم مصر القديمة تتألق في "العاصمة الإدارية" سلطت الضوء على المتحف الفريد من نوعه الذي يدخل الخدمة قريبًا ويتميز بأنه الأول الذي يحتفى بعواصم مصر القديمة التي تجتمع قطع منتقاة من آثارها في قاعاته المختلفة.

وأفادت الجريدة بأن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قام بزيارة متحف العاصمة الإدارية الجديدة أمس لمتابعة سير العمل به استعدادًا لافتتاحه قريبًا.

وأشارت إلى أنه تفقد القاعة الكبرى والقاعات الملحقة بها، واستعرض ما تم من تجهيزات لترتيب مقتنياته وفقا لسيناريو العرض المتحفي، ووجه بإجراء تعديلات على طريقة عرض بعض القطع، وناقش مدى إمكانية إثراء المتحف بلوحات فنية رسمها كبار فناني القرن التاسع عشر للعواصم المصرية المختلفة.. كما أوضح الدكتور محمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفي أن المتحف يعرض مقتنيات من العواصم المصرية المختلفة.

وبعنوان: "إلغاء الامتحان الشفوي لطلاب الثانوية الأزهرية"؛ أبرزت "الأخبار" قرار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بإلغاء الامتحان الشفوي لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام وإضافة درجاته للامتحان التحريري تخفيفًا على الطلاب، موضحة أن ذلك جاء خلال اجتماعه مع قيادات الأزهر ورؤساء المناطق الأزهرية بالمحافظات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمتابعة وبحث المستجدات والإجراءات المتعلقة بامتحانات الشهادة الثانوية.

وتحت عنوان: "وزير خارجية اليونان يهاجم تركيا ويشيد بمصر" سلطت "الأخبار" الضوء على تأكيد نيكوس دندياس وزير خارجية اليونان أن التدخل العسكري التركي في ليبيا ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، واعتبر أنه ينتهك كذلك "أي مفهوم للشرعية" الذي يجب أن تحميه أوروبا، عبر عملية "إيريني" التي تقودها في البحر المتوسط لمنع تدفق السلاح إلى ليبيا، ناقلة ثناءه على مصر لضبطها سواحلها كي لا يتدفق المهاجرون منها إلى أوروبا، دون أن تطلب أي شيء في المقابل من الاتحاد الأوروبي.