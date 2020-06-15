بعد موافقة "الوطنية للانتخابات".. لماذا عُرض مشروعي قانوني "النواب والشيوخ" عليها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات بالإجماع على التعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروعات قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، وإنشاء قانون مجلس الشيوخ.

وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم "الوطنية للانتخابات" في تصريحات لمصراوي، إن الهيئة تلقت خطابًا من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لاستطلاع رأيها في التعديلات التي تمت على مشروعات القوانين، وإنشاء قانون مجلس الشيوخ، وفق حسب ما نص عليه قانون الهيئة.

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وأضاف "الشريف" أن المادة الـ3 من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات نصت على أن "الهيئة الوطنية للانتخابات تبدي رأيها في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، ليكون رأي الهيئة تحت بصر مجلس النواب أثناء مناقشة هذه المشروعات".

ومن المقرر أن يتم مناقشة مشروعات قوانين النواب والحقوق السياسية والوطنية للانتخابات والشيوخ في الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع القادم.

وأوضح أن الهيئة وزعت التعديلات على مشروعات القوانين وكذلك مشروع قانون الشيوخ على أعضائها لمناقشتها ودراسة كل قانون ومادة على حدة، وانتهى الأمر بعد مداولات على الموافقة على مشروعات القوانين الواردة من البرلمان.