استعدادًا لامتحانات الثانوية.. تعليم الجيزة: جار استلام كواشف الحرارة والكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ اجتماعًا اليوم الأحد، عبر الفيديو كونفرانس مع مديري مديريات التعليمية واللجان الثلاثية بالمديريات لمُتابعة الإجراءات المخطط لها استعدادا لامتحانات نهاية العام الدراسي وسير عملية تسليم بوابات التعقيم للجان ومستلزمات التعقيم والتطهير والوقاية، إضافة إلى الترتيبات التي يجري اتخاذها لعقد امتحانات شهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أهمية بث فيديو المحاكاة الذي يوضح تجربة استخدام "البوابات وسير عملية التعقيم والتطهير" يوميًا للطلاب ورؤساء اللجان، خاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا حاليًا، موجهًا بسرعة الانتهاء من إجراءات تجهيز وتعقيم اللجان الاستباقي وتكليف الميسرين بكافة اللجان.

Advertisements

وأكد شوقي، أن الوزارة تعمل الآن على الانتهاء من الترتيبات والاستعدادات اللازمة لعقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مؤكدًا أن اللجان ستشهد ضوابط صحية مشددة، وإجراءات احترازية، لحماية الطلاب.

وأوضح خالد حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم بالجيزة، أنه جار استلام كواشف الحرارة والكمامات ومستلزمات الأخرى الاحترازية من الإدارة العامة للامتحانات لتوزيعها على اللجان بالجيزة.

ولفت إلى أن الجيزة استعدت لماراثون الاختبارات بكامل قواتها وأفراد كتيبة العمل على مستوى الإدارات التعليمية وتم تقسيم وتخفيض توزيع اللجان على مستوى الجيزة وفق الإعداد والتعليمات الواردة من الوزارة 14 طالبًا في كل لجنة، كما تم تعقيم وتطهير اللجان وإغلاقها حتى لا تتعرض للفيروس كما تم توفير تاندات ومظلات خارج اللجان لحماية الطلاب من آشعة الشمس أثناء الدخول للجان يوميًا.