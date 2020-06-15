حدث ليلاً| 91 حالة وفاة بكورونا وضوابط عودة الرحلات الدولية لمصر



محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

قفزة كبيرة بالوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 91 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الأحد، في أكبر قفزة بعدد الوفيات اليومي منذ بداية الأزمة في مصر منتصف فبراير الماضي.

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"شركات السياحة" تكشف مصير أموال حاجزي حج السياحة حال إلغاء الموسم بسبب كورونا

كشف علاء الغمري عضو غرفة شركات السياحة، مصير أموال المواطنين الحاجزين لقرعة الحج السياحي، بعد الأنباء التي ترددت بشأن دراسة السلطات السعودية، إلغاء موسم الحج هذا العام.

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لمدة 10 أيام".. مصادر: "ريمديسيفير" موجود بالفعل ضمن بروتوكول علاج كورونا

قال مصدر باللجنة العلمية لمواجهة كورونا بوزارة الصحة، إن عقار "ريمديسيفير" موجود بالفعل في بروتوكول العلاج المحدث الذي أصدرته الوزارة مطلع يونيو الجاري؛ لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لكن الوزارة كانت تنتظر الحصول عليه لبدء التجارب السريرية.

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أقل معدل إصابات يومي في السويس منذ عيد الفطر

أظهرت التحاليل إيجابية عينات 9 حالات من المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في السويس، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 727 مصابًا.

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وزير الطيران يوضح ضوابط استئناف الرحلات الدولية في أول يوليو

كشف وزير الطيران المدني اللواء محمد منار، تفاصيل إعادة فتح جميع المطارات المصرية اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

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كورونا في الوطن العربي: 58% من الإصابات بثلاث دول.. و43% من الوفيات بدولتين

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 433 ألف و45 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 5 آلاف و876 حالة.

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أديب يكشف عن تفاصيل أول مستشفى ميداني لعلاج كورونا بجامعة عين شمس

كشف الإعلامي عمرو أديب تفاصيل إنشاء أول مستشفى ميداني لعلاج مصابي فيروس "كورونا" المستجد بجامعة عين شمس.

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رئيس "صناعة الدواء": توافر الأدوية الناقصة في الصيدليات خلال 3 أيام.. بضوابط ورقابة

قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أزمة نقص الأدوية في الصيدليات ستنتهي خلال يومين أو ثلاثة، وستتوافر ببعض الضوابط والرقابة من هيئة الدواء.

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إثيوبيا: توصلنا لتفاهم مع مصر والسودان حول المرحلة الأولى لملء سد النهضة

أعلنت السلطات الإثيوبية، أنها توصلت إلى تفاهم مع مصر والسودان حول المرحلة الأولى لملء سد النهضة من خلال المفاوضات المستمرة لليوم الرابع.

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وائل الإبراشي يطالب بمعاقبة لاعب الأهلي بسبب عقد قرانه دون اتخاذ التدابير الاحترازية

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن قوة أي دولة في العالم تعتمد على حجم السلع التي تصدرها إلى جانب السياحة ومدى قوتها، لافتاً إلى أن فتح حركة السياحة بالبلاد أمر مبشر خاصة وأن مصر واليونان مرشحتان لاستقبال أعداد سياحية كبرى عقب إعادة حركة الطيران.

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مستشار الرئيس: لقاح كورونا سيدعم الإنسانية.. ومصر طلبت حصة منذ اللحظة الأولى

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنه منذ اللحظة الأولى للانتهاء من المصل الذي طورته جامعة أوكسفورد لعلاج فيروس كورونا، تواصلت مصر مع الشركات المنتجة للحصول على حصة منه.

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الصين تسجل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الاثنين تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الوقت الذي تواصل فيه بكين التصدي لتفشي جديد لمرض كوفيد-19.

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الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا الإصابات بكورونا برصد ٢٥ ألف حالة

رصدت الولايات المتحدة رقما قياسيا لأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل ٢٥ ألف حالة جديدة منذ الأمس.

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