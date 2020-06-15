كورونا في 24 ساعة: قفزة في الوفيات وتصنيع "ريمديسيفير" في مصر و25 ألف إصابة في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1618 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس اليوم، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وسجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا لأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل ٢٥ ألف حالة جديدة منذ الأمس.
ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:
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تركيا تسجل 1562 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل إلى 178 ألفا و239 حالة
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