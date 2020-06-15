ملك المغرب يجري عملية جراحية بمستشفى القصر في الرباط

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أجرى الملك محمد السادس، ملك المغرب أمس الأحد، عملية بمستشفى القصر الملكي بالرباط.، بعد ظهور اضطرابات في عضلة القلب مرة أخرى.

وأجرى الملك محمد السادس العملية الجراحية للمرة الثانية بعد تدخل جراح في فبراير 2018 في العاصمة الفرنسية باريس، بعد توصية من الأطباء بضرورة إجراءة العملية وفق الحساب الرسمي لملك المغرب على تويتر.

وأصبح محمد السادس، ملك المغرب إثر وفاة والده الملك الحسن الثاني، عام 1999.

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