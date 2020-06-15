شكرا لقرائتكم خبر عن 36 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ "كورونا" في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، وحالتي وفاة وحالة شفاء واحدة. وأوضح المركز في بيان اليوم أنه بذلك ارتفع عدد حالات الإصابة في ليبيا إلى 454 حالة بينها 381 حالة نشطة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 10 حالات، مع تعافى 63 حالة.

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