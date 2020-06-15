شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
ومن بين الحالات الجديدة التي تم تشخيصها هناك 36 حالة في العاصمة، حيث تجرى فحوصات لآلاف الأشخاص في منطقة فنجتاي جنوب غرب البلاد بعد أن تم تتبع مجموعة من المصابين تعود لسوق للبيع بالجملة في شينفادي.
وتعتبر شينفادي أكبر سوق زراعية بالجملة في الصين من حيث قيمة المعاملات، وتوفر 90 بالمئة من الفواكه والخضروات الطازجة في العاصمة.
كما تم تسجيل عشر حالات جديدة قادمة من الخارج اليوم الاثنين.
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