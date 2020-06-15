شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل 269 وفاة ونحو 4 آلاف إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 4147 إصابة جديدة بفيروس كورونا و269 وفاة يوم الأحد ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى نحو 147 ألف إصابة و17141 حالة وفاة. وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المكسيك تسجل 269 وفاة ونحو 4 آلاف إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.