382 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

واشنطن: سجّلت الولايات المتّحدة 382 وفاة بكورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية، في حصيلة يوميّة هي الأدنى منذ أسابيع، وفق إحصاء نشرته الأحد جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس.
وبذلك، يرتفع إجماليّ عدد الوفيّات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 115,729. ومنذ نهاية شهر أيّار/مايو، نادراً ما بات عدد الوفيّات اليوميّة بفيروس كورونا يتجاوز الألف حالة في الولايات المتّحدة.
وأظهرت البيانات التي نشرتها الجامعة الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي (الإثنين 00,30 ت غ)، أنّ الولايات المتّحدة هي البلد الأكثر تضرّرًا من حيث عدد الوفيّات وكذلك الإصابات (2,093,335).
وما زالت الولايات المتّحدة تسجّل نحو 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يومياً، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم.
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