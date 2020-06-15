شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب التركي يقاضي متحرش من حزب أردوغان بزوجة احد المعارضين المعتقلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت لجنة القانون الإقليمي بحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض باسطنبول، بدعوى قضائية إلى المدعى العام في تركيا، بحق عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وداد مطيع، بسبب تحرشه بزوجة الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمرتاش.

وأكدت لجنة حزب الشعب في الدعوى التي تقدمت بها، أن الواقعة ليست الأولى من نوعها، وأن عضو العدالة والتنمية سبق وأن هاجم رئيسة محافظة إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، جنان قافتانجي أوغلو، بعبارات جنسية مسيئة من خلال منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقالت اللجنة :"ندين بشدة هذه الخطابات المسيئة والجنسية التي تهين النساء، لذلك نشارك الجمهور أننا سنتبع المسارات القانونية من أجل معاقبة هذا الشخص وأمثاله أمام القانون.

يذكر أن عضو حزب العدالة والتنمية وداد مطيع، قد نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» مرفقًا بها صورة لزوجة صلاح الدين دميرتاش، وتضمنت تعبيرات خادشة للحياء، إذ قال «صلاح الدين معتقل الآن في السجن بينما زوجته في الخارج، ولا بد أنها تشتعل الآن، لذا يجب إطفاء حرارتها».