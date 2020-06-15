شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لجان نوعية بالبرلمان تنعقد اليوم لمناقشة مهام تشريعية ورقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد 6 لجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعات اليوم الإثنين لمناقشة عدد من الاتفاقيات ومشروعات القوانين، والنظر فى طلبات إحاطة واقتراحات برغبة مقدمة من النواب.

حيث تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب همام العادلى، 20 اقتراح برغبة تتعلق بموضوعات وخدمات مختلفة، مثل رصف الطرق وتطوير وإنشاء كباري ومستشفيات ومدارس ومراكز الشباب ومكاتب البريد، وغيرها.

بينما تناقش لجنة الخطة والموازنة قى اجتماعين بجلسات مشتركة ، الأولى مع لجنة العلاقات الخارجية لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 148 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية قبرص بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة في القاهرة بتاريخ 8 /10 /2019.

ويعقد الاجتماع الثانى فى جلسة مشتركة مع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 113 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بشان تقديم الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية، منحة بمبلغ 159 الف و 420 دولار امريكي لدعم اعداد مشر وع " الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصاءات " الموقع في القاهرة بتاريخ 17 /12 /2019.

فيما تعقد لجنة الطاقة والبيئة، اجتماعين للتعرف على جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وعلى الجانب الآخر تناقش لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن انشاء صندوق الوقف الخيري، فى جلسة مشركة مع مكتبي لجنتي الشون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وتنعقد لجنة الدفاع والأمن القومى لمتابعة أعمال اللجنة.

كما تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن عدم إنشاء مسجد الحاج فهمي بالعوينات مركز الداخلة - محافظة الوادي الجديد الذي تم طرحه منذ عام 2016 وحتى تاريخه لم يتم بدء العمل بهذا المسجد.

وفى السياق ذاته تناقش لجنة الشئون العربية بالبرلمان 6 طلبات إحاطة مقدمة لوزراء الهجرة والنقل والزراعة منها ما يتطرق لدور وزارة الهجرة والمصريين في الخارج في رعاية المصريين في الدول العربية وخاصة دول الخليج، وما يخص الهجرة غير الشرعية والإجراءات التي تم اتخاذها للحد منها، والتعاون المصري العربي الأفريقي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بجانب طلب إحاطة بشأن فرض رسوم على دخول وخروج الأشقاء الليبيين عبر منفذ السلوم البري منذ عدة أشهر في عهد الوزير السابق هشام عرفات والذي أثرت بشكل سلبي في مستوى العلاقات بين البلدين، ودور وزارة الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي لعربي والقضاء على الجوع، ودور وزارة الخارجية في تفعيل الاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن مع الدول العربية.