شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد المصرى:أستكمل بروتوكول علاجى من كورونا بمنزلى بعد مغادرتى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد المصري، عضو مجلس النواب، إنه تلقي بروتوكول العلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد ثبوت إيجابية المسحة والأشعة التي أجراها للتأكد من إصابته، والتى احتجز على أثرها فى المستشفي عدة أيام، وأضاف المصري لليوم السابع، أنه من المتوقع أن يغادر المستشفي خلال ساعات ليستكمل باقي العلاج في منزله بالسويس، وسيجري مسحة أخرى خلال أيام.

جدير بالذكر، أن البرلمان اتخذ منذ اللحظات الأولى لظهور فيروس كورونا المستجد، كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، بدءًا من تعميم استخدام وسائل تعقيم الأيدى فى ضوء معايير الصحة العالمية مرورًا بالندوات التثقيفية والتعليمات والإرشادات الطبية المنتشرة عبر الشاشات المختلفة والاستعانة بإحدى الجهات للتعقيم الكامل للمجلس سواء القاعة الرئيسية التى تشهد انعقاد الجلسات العامة واللجان النوعية البالغ عددها 25.

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كما رفع إجراءات التحصين بإخضاع جميع المترددين على البرلمان سواء كانوا من النواب أو التابعين لهم أو العاملين، أو الإعلاميين، أو غيرهم لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد من خلال العدد الكافى من العاملين المؤهلين من القطاع الطبى للمجلس، وتركيب ممرات تعقيم ذاتى على أبواب البرلمان المختلفة وذلك فى ضوء الإجراءات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد