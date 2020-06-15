شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: مجلس النواب أصدر ما يقرب من 800 تشريع قبل وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إن المجلس الحالى من أعظم المجالس النيابة فيما يتحمله من أعباء، مضيفا أن المجلس كان أمام حالة من الجمود التشريعى والشريعات العقيمة، مؤكدا أن عدد التشريعات التى سنها المجلس خلال الفترة منذ بدء البرلمان حتى قبل وباء فيروس كورونا يقترب من 800 تشريع وجميعها حيوية.

وتابع أبو شقة: "أصدرنا قانون بناء وترميم الكنائس، وقانون خاصة بالشباب والرعاية الصحية.. وهذا المجلس أتى بإرادة شعبية وانتخابات حرة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن الانتخابات القادمة لمجلس النواب ستجرى وفقا لقانون الذى أقرة اليوم، وهو عدد النواب 596 كما هو متواجد فى المجلس الحالى بما فيهم 28 يختاريهم الرئيس، والانتخاب تجرى 50% قوائم و50% فردى، والقوائم توزع على 4 قوائم قائمة للقاهرة وواخرى الصعيد ، والدلتا وعدد من الممحافظات، وكل قائمة 100 نائب.

وأوضح أن ما يتضمنه القانون الجدديد، من نسبة الحد الأدنى التى تستحقها المرأة فى القائمة لا تقل عن 25%.