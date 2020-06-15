شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بسرعة تعقيم وتطهير مقار لجان امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب طارق متولى، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، بشأن سرعة تعقيم وتطهير مقار ومواقع لجان امتحانات الثانوية العامة واستراحات المراقبين بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة التى وضعتها الوزارة للاهتمام بصحة الطلاب وحزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا ونقل العدوى بين الطلاب، خاصة وأنه من المعهود إن الامتحانات تحظى باهتمام كبير على مستوى الجمهورية، وفى ظل جائحة كورونا لابد من تنفيذ صارم لكافة الإجراءات المتبعة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تعقيم وتطهير مقار اللجان لابد أن يتم على وجه السرعة، خاصة وان هناك العديد من المقار على مستوى المحافظات، وهذا الأمر يستوجب سرعة وجود خطة عاجلة للتعقيم والتطهير، ومن ثم يتم وضع لافتات استرشادية للطلاب للتوعية حول كيفية التعامل وإجراءات الحيطة والحذر والإجراءات الوقائية والاحترازية.

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وناشد عضو البرلمان، أولياء الأمور عدم التكدس أمام مقار لجان امتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى انه جرت العادة أن يجتمع أولياء الأمور خارج أسوار المدرسة انتظار أبنائهم الطلاب ولكن فى ظل أزمة فيروس كورونا سيكون هذا الأمر خطرا ومن الممكن أن يشكل خطر على الصحة العامة على المجتمع ويكون سببا فى انتشار فيروس كورونا.