شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العينين: مشروع قانون مجلس النواب من أفضل البدائل المطروحة ولا إقصاء لأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، بالمشهد الديمقراطي خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل قانون مجلس النواب، متوجها بالشكر للجنة التشريعية، وتنسيقية شباب الأحزاب على الحوار المجتمعي وتقديم أفكار جديدة في شأن هذا القانون.

وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: لا يوجد نظام انتخابى أمثل، فكل نظام له مزاياه وعيوبه ، ولكن يوجد نظام يناسب طبيعة الناخب ظروفها السياسية والاقتصادية والثقافية السائدة وما تقتضيه الظروف الراهنة، مؤكدا أن كل الانتخابات التي تمت في مصر كانت متوافقة مع الدستور. وأضاف والدستور لم يفرض نظام انتخابى بعينه وإنما ترك ذلك للمشرع حيث نص على أنه يجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

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وأشار أبو العينين، إلى أن النظام الانتخابى المختلط الذى أخذ به قانون مجلس النواب سيشكل الحياة السياسية الحقيقية ويقوى الاحزاب، ويسهم زيادة تمثيل المرأة والشباب والعمال والفلاحين والاقباط وذوى القدرات الخاصة والمصريين فى الخارج والكفاءات الفنية المتخصصة لافتا إلى أن مشروع القانون أطلق حرية تكوين القوائم، فيمكن أن تكون القائمة تضم أكثر من حزب، أو تضم حزبين ومستقلين أو مستقليــن فقـــط. وبالتالى من الممكن أن تشكل الأحزاب تحالفات انتخابية فى تشكيل القوائم بما يضمن وجود عدد من الأحزاب التى لها تأثير فعلي في الشارع داخل البرلمان.

وشدد على ضرورة العمل على تمثيل كامل لجميع فئات الشعب والرؤى السياسية المختلفة، قائلا: غير مقبول إقصاء أحد ولكن "الإرهابي ملوش مكان عندنا".

وطالب النائب، بضرورة العمل على شرح قانون مجلس النواب للرأي العام، مؤكدا أنه من أفضل البدائل المطروحة ودعا أعضاء مجلس النواب للموافقه علي القانون، لافتا إلى أن الدولة المصرية مستهدفه تواجه تحديات من جميع الجهات وعلينا جميعا ان نتكاتف من أجل مصلحة الوطن.