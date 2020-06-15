شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. وزير الطيران يلتقى صحفيين الوزارة للرد على استفساراتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد وزير الطيران المدني، الطيار محمد منار، بعد غدٍ الثلاثاء لقاء موسعا بوزارة الطيران المدني لمناقشة جميع الجوانب المتعلقة بقرار استئناف حركة الطيران وكل ما يخص قطاع الطيران المدنى فيما بعد استئناف حركة الطيران يوليو المقبل وسيقوم الوزير بالرد على كل الاستفسارات المتعلقة بالتوقعات لشكل حالة الطيران بالنسبة للمطارات المصرية والخطط البديلة لتجاوز الأزمة التى سببتها جائحة كورونا.

كان الطيار محمد منار وزير الطيران، قد عبر خلال كلمة له فى مؤتمر صحفى عن سعادته بإعلان عودة الحركة الجوية وبصورة تدريجية مع عدد من الدول، مقدمًا الشكر للقيادة السياسة لدعمها لقطاع الطيران .

وتابع وزير الطيران: "أول يوليو بدء الطيران بجميع طيران الجمهورية، عودة الطيران تدريجى مع بعض البلاد، الإجراءات التى اتخذت فى الفترة السابقة كانت استباقية وسنقوم خلال الفترة المقبلة بالمرور على كل المطارات، وتم تعقيم كل الطيرات فى الكامل، وسيتم تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، حظر توزيع المطبوعات والمجلدات على الطائرة".

وأعلن منار، عن ضوابط تشغيل الأنشطة فى المطارات، مشددًا على التزام الركاب بتوقيع إقرار فى مطار المغادرة، وأنه يحتم فقط على المسافرين الوافدين من الدول التى تعلن منظمة الصحة أن تفشى الفيروس فيها يصل إلى حد الوباء تقديم نتيجة اختبار pcr .