شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تعديل مدة الدعاية والصمت الانتخابى بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، التى عقدت اليوم الأحد، الموافقة على تعديل المادة (24) من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية في، الخاصة بمدة الدعاية والصمت الدعائي، فى ضوء اقتراح النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهو أحد الاقتراحات التى لم تكن مقدمة من ائتلاف دعم مصر.

ويقضى التعديل الذى وافق عليه مجلس النواب، بأن تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذى تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع"، وذلك بدلاً من النص القائم الذى يقضى بأن "تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعه 12 ظ من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع"

كما تقضي، بأنه فى حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم الذى تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة .

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وتنص المادة (24) المقترحة من النائب إيهاب الطماوى والتى وافق عليها مجلس النواب، على " تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذى تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.

وفى حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم الذى تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة.