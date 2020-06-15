شكرا لقرائتكم خبر عن دار التحرير تشيد بجهود الهيئة الوطنية للصحافة بشأن أحوال المؤسسات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ولجنة إدارة الأزمة بالجهود المشكورة للهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر لحرصه على المتابعة اليومية لأحوال المؤسسات الصحفية القومية، وتواصله الدائم مع رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء لجان الأزمة بها، واطمئنانه على توفير أدوات التعقيم والتطهير وتعاونه مع رؤساء المؤسسات ولجان الأزمة لتوفير أماكن للمصابين بفيروس كورونا بالمستشفيات.

وتثمن دار التحرير سرعة الهيئة تخصيص دعم عاجل للمؤسسات بقيمة 100 ألف جنيه للمساهمة فى توفير أدوات وأجهزة التعقيم والتطهير، خاصة بوابات التعقيم الذكية وأجهزة التبخير وأجهزة كواشف الحرارة.

وأكد سعد سليم، رئيس مجلس الإدارة، التعاون التام والتواصل اليومى مع الهيئة الوطنية للصحافة لإطلاعها على تنفيذ تعليماتها بشأن الإجراءات الاحترازية، والحرص على ارتداء كافة العاملين للكمامات عند دخولهم أماكن العمل وخلال تواجدهم وخضوعهم لأجهزة كواشف الحرارة، وتعقيمهم بشكل كامل قبل دخولهم، كما يتم مراعاة مسافات التباعد بين العاملين داخل اماكن عملهم وحضور الحد الأدنى من العمالة التى تكفى لتسيير العمل دون ازدحام.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أنه يوافى الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة يوميا بتقرير شامل عن الوضع العام بالمؤسسة وكافة الإجراءات والإعلان بكل شفافية عن حالات الإصابة والاشتباه، وكذلك المخالطين لإصابات فى إطار المتابعة اليومية للهيئة مع المؤسسة.