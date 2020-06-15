محافظ بني سويف يزور مستشفي الفشن للاطمئنان على مستوى الاستعداد لاستقبال مصابي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مستشفى الفشن المركزي التي جرى تخصيص جزء منها لاستقبال الحالات الإيجابية بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتها بالفيروس، للاطمئنان على مستوى التجهيزات بها لتقديم الخدمات الصحية بالكفاءة المناسبة، لحين عبور أزمة كورونا.

و حرص المحافظ على الاستماع للمواطنين المتواجدين بالمستشفى، مجيباً عن استفساراتهم بشأن تداعيات وعلاج كورونا، وموجهاً مدير المستشفى باتخاذ الإجراءات الطبية والعلاجية حيال بعض المواطنين المشتبه في إصابتهم بالمرض.

وطالب المحافظ من المواطنين الذين أتوا مع ذويهم سواء المصابين أو المشتبه في إصابتهم ، بضرورة الالتزام بتعليمات الأطباء سواء بالعلاج داخل المستشفى أو العزل المنزلي للحالات التي لا تتطلب دخول المستشفى، واستمع لمطالب عدد من العاملين بالمستشفى ، ووعد بدراستها وتلبيتها بحسب المتاح من إمكانيات ، موجهاً حديثه للجميع قائلاً(إحنا كلنا في مركب واحد .. مواطن وطبيب وتمريص وعمال وإداريين بالمستشفيات، لازم نحط إيدينا في إيد بعض ونتحمل بعض ولازم نثق في كلام بعض... وبإذن الله الأزمة هتعدي بخير على الجميع).