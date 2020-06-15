قال دونالد ترامب، الذي تعرض لانتقادات في الأيام القليلة الماضية لخططه سحب آلاف الجنود الأمريكيين من ألمانيا، لخريجين من الأكاديمية العسكرية في وست بوينت اليوم السبت إن مهمتهم ستكون الدفاع عن ”المصالح الحيوية لأمريكا“ وليس خوض قتال ”في حروب لا تنتهي“ في أراض بعيدة.
وأثارت خطط ترامب لسحب 9500 جندي من ألمانيا، إحدى أقوى حلفاء الولايات المتحدة، وإعادة نشرهم في بولندا وأماكن أخرى حفيظة المسؤولين الألمان وأذكت مخاوف الكونجرس من تراجع الدور الأمريكي على الساحة العالمية.
وقال ترامب في كلمته التي ألقاها في بداية الاحتفال بالأكاديمية العسكرية أمام أكثر من ألف خريج، وقفوا بصورة تحافظ على إجراءات التباعد الاجتماعي، إن وظيفة الجندي الأمريكي ليست إعادة بناء الدول الأجنبية بل ”الدفاع والدفاع بقوة عن بلدنا من الأعداء الأجانب“.
وأضاف ترامب ”نحن ننهي عصر الحروب التي لا تنتهي“. ومضى يقول إن وظيفة القوات الأمريكية ليست ”حل صراعات قديمة في أراض بعيدة لم يسمع عنها حتى كثير من الناس“.
وسحب ترامب أثناء رئاسته القوات من سوريا ودفع حلفاء الولايات المتحدة في أنحاء العالم لتقديم مزيد من الأموال لتغطية التزامات القوات الأمريكية من أجل الدفاع عنهم.
وفي انتقاد نادر الحدوث نسبيا من جانب حزبه كتب 22 نائبا جمهوريا من لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب رسالة لترامب قالوا فيها إن خفض القوات في ألمانيا يضر بالأمن القومي وقد يشجع على شن عدوان روسي.
ووصل ترامب إلى وست بوينت في وقت يشهد توترا مع قيادات الجيش الأمريكي حول ما إذا كان ينبغي استخدام الجيش لإخماد احتجاجات في أنحاء البلاد على موت جورج فلويد الرجل الذي توفي أثناء احتجاز الشرطة له في 25 ماي.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب لعسكريين متخرجين جدد : مهمتكم الدفاع عن ”المصالح الحيوية لأمريكا“ وليس القتال ”في حروب لا تنتهي“ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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