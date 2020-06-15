وزير الصحة الأردني :مستعدين لإرسال مساعدات طبية للعراق وسوريا

أكد وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الأحد، أنه إذا طلب كل من العراق وسوريا مساعدات طبية من الأردن فإن الأردن شقيق لهما، مشيراً إلى أنه لا يعرف إذا طلبوا مساعدات أم لا ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وقال جابر خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مبنى رئاسة الوزراء في الأردن، عن الدول التي قدم لها الأردن مساعدات طبية في ظل أزمة كورونا، وإن كان كل من العراق وسوريا من بين هذه الدول: "نحن مستعدين لمساعدة أي عربي في أي مكان وفي أي وقت وهذا نهج لكن لا أعرف إلى أين ذهبت المساعدات، وأنا أؤكد

أن العراق وسوريا إذا طلبوا منا، (فإن) الأردن شقيق لهما، لكن لا أعرف إذا طلبوا أم لا، أعتقد أن هنالك تسهيلات للعراق في نقل المواد الكمامات (وغيرها) ولكن لا أعرف عن سوريا".

وأعلن جابر خلال المؤتمر الصحفي اليوم "تسجيل 8 حالات إصابة بفيروس كورونا في المملكة هذا اليوم، ليصبح العدد الكلي 961 حالة منذ بدء الجائحة"، كما أعلن تسجيل 4 حالات شفاء في المملكة ليصبح المجموع التراكمي لحالات الشفاء منذ بدء الوباء 682 حالة والحالات تحت العلاج 139 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم عن مدير أوقاف محافظة البلقاء معاوية البطوش أن المديرية قامت بإغلاق 10 مساجد في منطقة الطوال الجنوبي بلواء دير علا، بعد إعلان الكوادر الصحية ثبوت إصابة إحدى السيدات القاطنات في المنطقة بفيروس كورونا كإجراء وقائي. وعزلت الجهات المعنية المنطقة بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا، فيما تقوم فرق الاستقصاء الوبائي بجمع العينات للتأكد من عدم وجود إصابات أخرى.

وأعلنت الحكومة الأردنية يوم 4 يونيو بدء العمل بمصفوفة مراحل التعامل مع وباء كورونا والتي تقوم على فتح المساجد والكنائس والحضانات والمطاعم والمقاهي والأندية والفعاليات الرياضية (بدون جمهور)، لكن مع الالتزام بالضوابط والقيود الصحيّة والوقائيّة، كما أعلنت الحكومة استمرار إيقاف مجموعة محدّدة من القطاعات والأنشطة من بينها؛ المدارس ورياض الأطفال، الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب والمراكز الثقافيّة ودور السينما.