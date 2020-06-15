روسيا.. انتشال مدفع غرق في نهر نيفا عام 1941

اُنتشل مدفع من عيار 76 مم من طراز 1927، كان قد غرق أثناء عبور الجيش الأحمر لنهر نيفا، في أكتوبر 1941 ، في مقاطعة لينينجراد خلال أجواء احتفالية حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال المكتب الصحفي لمجلس الاتحاد الروسي: "تم استخدام مجموعة من الغطاسين ورافعة خلال عملية انتشال المدفع".

وستتم عملية تنظيف وترميم المدفع، في مصنع نيفسكي لبناء وإصلاح السفن في شليسلبيرج. وبعد الترميم،

سيتم نصب المدفع في الساحة المفتوحة لمتحف ديوراما.

ومن المحتمل أن يتم إطلاق عدة طلقات من المدفع، خلال مراسم نصبه في المتحف.

وسيحاول المختصون، انطلاقا من الرقم الموجود على المدفع، تحديد القطعة العسكرية التي كان ينتمي لها، لتحديد مصير طاقم المدفع المذكور.