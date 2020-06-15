مظاهرة ببرلين لدعم دي جي روسي محتجز في ألمانيا

شهدت برلين، فعالية احتجاجية لدعم المُنسِّق الموسيقَي الروسي (دي جي) دينيس كازناشيف الذي احتجزته الشرطة الألمانية، بطلب من السلطات الأمريكية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وبدأت الفعالية، تحت عنوان "العدالة لدينيس في برلين!"، في حوالي الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (الثالثة بعد الظهر بتوقيت موسكو) وتجمع فيها حوالي 50

من أصدقاء وزملاء الموسيقي الروسي في الحديقة المقابلة لسجن موابيت، وقاموا بتنظيم الفعالية على شكل حفلة موسيقية.

وخلال الفعالية، تواصل المشاركون مع بعضهم البعض دون ترديد هتافات، وكانت كل المطالب والشعارات مكتوبة على لافتات وملصقات جلبها المشاركون

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والمنظمون.

في الأسبوع الماضي، أنتشر خبر عن اعتقال شرطة برلين، للمواطن الروسي كازناتشيف في 29 مايو.

وتشتبه السلطات الأمريكية، بضلوعه بجرائم احتيال سيبراني وغسل الأموال، ويعتقد زملاؤه ومعارفه، الذين بدأوا حملة عامة لدعمه، أن بعض الهاكرز سرقوا بياناته الشخصية واستخدموها في أنشطة إجرامية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تعارض تسليم كازناتشيف إلى الولايات المتحدة، وستعمل على منع ذلك.