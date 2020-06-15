تونس : غلق ساحة باردو لاعتبارات صحية

قالت وسائل إعلام تونسية، مساء الأحد، نقلا عن بلدية باردو إنه تم غلق ساحة باردو ومحيطها لاعتبارات صحية وليس له خلفيات سياسية ،

حسبما ذكر موقع العربية .

وأغلقت السلطات الأمنية التونسية، الأحد، كل الطرقات المؤدية إلى مقرّ البرلمان، في

سابقة أولى، وذلك لمنع تظاهرات تطالب بحل البرلمان وتدعو لتغيير القانون الانتخابي والنظام السياسي، وهو ما أثار انتقادات واسعة واعتبر قرارا سالبا للحريات ولحق التظاهر، وسط اتهامات للنهضة بالوقوف وراءه.