صحفية إيرانية مسجونة تطلب إذنا لتلقي العلاج

قال: إن موكلته مستهدفة بملاحقات قضائية جديدة، وإنها «موضع تحقيق» في ملف غير محدد المضمون «لم يصدر فيه أي قرار اتهامي».
منذ مارس استفاد أكثر من 100 ألف سجين من أذون خروج أو تخفيف العقوبة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في سجون الجمهورية الإسلامية. لكن هذا القرار لم يشمل محمدي المعروفة لمعركتها لصالح إلغاء عقوبة الإعدام في إيران.
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