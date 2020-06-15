اخبار العالم

صحفية إيرانية مسجونة تطلب إذنا لتلقي العلاج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
طلبت الصحفية الإيرانية والناشطة في مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي، السماح لها بالخروج من السجن لتلقي العلاج، كما أعلن محاميها محمود بهزادي-راد، لفرانس برس مؤكدا أنه يحضر طلبا جديدا للإفراج المبكر عن موكلته.

قال: إن موكلته مستهدفة بملاحقات قضائية جديدة، وإنها «موضع تحقيق» في ملف غير محدد المضمون «لم يصدر فيه أي قرار اتهامي».

منذ مارس استفاد أكثر من 100 ألف سجين من أذون خروج أو تخفيف العقوبة للحد من تفشي في سجون الجمهورية الإسلامية. لكن هذا القرار لم يشمل محمدي المعروفة لمعركتها لصالح إلغاء عقوبة الإعدام في إيران.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحفية إيرانية مسجونة تطلب إذنا لتلقي العلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا