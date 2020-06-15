صحفية إيرانية مسجونة تطلب إذنا لتلقي العلاج

طلبت الصحفية الإيرانية والناشطة في مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي، السماح لها بالخروج من السجن لتلقي العلاج، كما أعلن محاميها محمود بهزادي-راد، لفرانس برس مؤكدا أنه يحضر طلبا جديدا للإفراج المبكر عن موكلته.

قال: إن موكلته مستهدفة بملاحقات قضائية جديدة، وإنها «موضع تحقيق» في ملف غير محدد المضمون «لم يصدر فيه أي قرار اتهامي».

منذ مارس استفاد أكثر من 100 ألف سجين من أذون خروج أو تخفيف العقوبة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في سجون الجمهورية الإسلامية. لكن هذا القرار لم يشمل محمدي المعروفة لمعركتها لصالح إلغاء عقوبة الإعدام في إيران.