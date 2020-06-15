اعتقال كولومبي بتهمة تبييض أموال

أكدت المحامية ماريا دومينيجيز، توقيف صعب الملاحق بموجب «نشرة حمراء» صادرة عن الإنتربول والمتهم في ميامي بتهمة غسل أموال، في الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي، دون إعطاء تفاصيل أخرى. ولا تملك الرأس الأخضر اتفاقية لتبادل المطلوبين مع الولايات المتحدة.
تتهم الولايات المتحدة صعبا وشريكه التجاري ألفارو بوليدو بغسل أموال ونقل 350 مليون دولار خارج فنزويلا، إما إلى الولايات المتحدة أو عبر الولايات المتحدة إلى حسابات أجنبية. وفي حال إدانته سيواجه صعب عقوبة السجن 20 عاما.
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