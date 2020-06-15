عاجل…الملك محمد السادس يجري عملية جراحية في الرباط

أجرى الملك محمد السادس، اليوم الأحد 14 يونيو 2020، عملية في الرباط.

وحسب بلاغ للديوان الملكي، فالعملية كللت بالنجاح، وتم إجراؤها بمصحة القصر الملكي بالرباط.

وأفاد البلاغ أن الإيقاع الأديني لقلب الملك محمد السادس، سجل عودة ظهور اضطراب من جديد (récidive du trouble du rythme cardiaque type Flutter auriculaire sur cœur sain).

وقد أوصى الأطباء الملك، بإزالة هذا الاضطراب عبر استعمال تقني (ablation par radiofréquence) التي أجريت له يومه الأحد 14 يونيو 2020، بمصحة القصر الملكي بالرباط.

وقد تكللت هذه العملية بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية التي أجريت للملك يوم 26 فبراير 2018 بباريس ؛ ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي (normalisation du rythme cardiaque).

وأجرى العملية فريق طبي مكون من الدكتور عبد العزيز المعوني، والدكتور Olivier Thomas، والدكتور Olivier Dubourg، والدكتور علي الشرايبي، والدكتور لحسن بليماني.