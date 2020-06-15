شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تمدد حظر سفر مواطنيها إلى الخارج لمدة 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيها ولايتا "نيو ساوث ويلز" و فيكتوريا عن رفع المزيد من قيود وباء كورونا بدءا من 1 يوليو القادم ولا سيما في الأماكن الداخلية مثل المقاهي والمطاعم ودور العبادة والسماح بعودة الجماهير للملاعب الرياضية المفتوحة بنسب معينة لا تتخطى ال 25%.
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