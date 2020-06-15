شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تمدد حظر سفر مواطنيها إلى الخارج لمدة 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الفيدرالية الأسترالية عن حالة الطوارئ المتعلقة بالأمن البيولوجي البشري وبالتالي تمديد حظر سفر الأستراليين وحاملي تأشيرات الإقامة الدائمة إلى الخارج لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 17 سبتمبر 2020م‏، موضحة أن هناك استثناءات قليلة وفي حالات محددة يمكن السماح فيها بالسفر إلى الخارج.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيها ولايتا "نيو ساوث ويلز" و فيكتوريا عن رفع المزيد من قيود وباء كورونا بدءا من 1 يوليو القادم ولا سيما في الأماكن الداخلية مثل المقاهي والمطاعم ودور العبادة والسماح بعودة الجماهير للملاعب الرياضية المفتوحة بنسب معينة لا تتخطى ال 25%.