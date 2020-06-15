«هم ضيوفنا أتوا من أجل لقمة العيش»..الجيش الليبي: نعتذر عن إهانة عمال مصريين في ليبيا

تقدم اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، بالاعتذار للشعب المصري، بسبب الإهانة التي تعرض لها عمال مصريون في ليبيا على أيدي ليبيين.

وقال المسماري، خلال مؤتمر صحفي له، مساء اليوم : نتقدم باعتذار باسم كل ليبي للشعب المصري والقيادة المصرية ولكل منظمات حقوق الإنسان على فيديو تعذيب العمالة المصرية في ليبيا، بعد أن وجدوا أنفسهم في أيدي إرهابيين.

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وأضاف "اللواء المسماري" أن من قام بهذا الفعل المشين لا يمثلون الشعب الليبي ولا يمتون له بصلة، مؤكدا انه يقف وراءهم الرئيس التركي أردوغان ويتحملها بشكل مباشر.

وتابع المسماري : نتألم أمام هذه الجرائم وهم ضيوفنا أتوا من أجل لقمة العيش، وهذا الملف لابد أن نسمع عنه تعليقا من الأمم المتحدة وندعو للتحقيق فيه، ونرحب بهذا الأمر بقوة ونريده.