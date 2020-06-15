صدمة في الهند.. العثور على فنان شهير مشنوق بعد أسبوع من انتحار مديرة أعماله

يعيش الوسط الفني الهندي صدمة جديدة، بعدما عثر على الممثل، سوشانت انسينغ راجبوت، مشنوقا في شقته في مومباي، اليوم الأحد.

وأفادت وكالة “بريس تراست أوف إنديا”، نقلا عن الشرطة، أنها فتحت تحقيقا في الواقعة، مؤكدة أن راجبوت انتحر بشنق نفسه.

وخلفت واقعة وفاة الفنان الهندي المذكور، البالغ من العمر قيد حياته 34 سنة، بهذه الطريقة، جدلا واسعا، كون مديرة أعماله اختارت وضع حد لحياتها بالطريقة نفسها، قبل أسبوع واحد فقط.

وكان آخر منشور للفنان الراحل على موقع “أنستغرام” هو صورة نعي لوالدته، وعلق عليها: “ماض مشوش يتبخر من قطرات الدموع، أحلام مستمرة ترسم ابتسامة وحياة سريعة، تتأرجح بين الاثنين”.

وفقدت الساحة الفنية الهندية أسماء شهيرة تباعا، في الأيام الأخيرة، كان آخرهم الممثل الهندي تشيرانجيفي سارجا، الذي أنهت أزمة قلبية حياته عن عمر ناهز 39 سنة.