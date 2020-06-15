الطفلة إكرام ضحية اعتداء جنسي.. أولى جلسات التحقيق في يوليوز المقبل

في مستجدات ملف الطفلة القاصر “إكرام”، المنحدرة من دوار “ايمي اوكادير” بفم الحصن، والتي تعرضت إلى اعتداء جنسي؛ حددت محكمة الاستئناف في مدينة أكادير تاريخ أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع المشتبه فيه، وباقي أطراف القضية، يوم الخميس 23 يوليوز المقبل.

وقد ألقي القبض على المشتبه فيه، الأربعاء الماضي، من طرف الدرك الملكي بفم الحصن، وذلك لوضعه رهن الاعتقال.

اعتقال المشتبه فيه جاء بعد قرار الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف في مدينة أكادير، الأربعاء الماضي، الرامي إلى إلغاء قرار قاضي التحقيق، المتمثل في متابعة المشتبه فيه في حالة سراح بكفالة مادية، وذلك بعد تنازل الأب عن متابعته.

ويسود غضب عارم بين سكان مدينة طاطا، بعد واقعة اغتصاب الطفلة إكرام، التي لم يتجاوز عمرها ست سنوات، بدوار إيمي أوكادير بفم الحصن، و”متابعة المشتبه فيه في حالة سراح”.

وغضب سكان مدينة طاطا ترجمته مسيرات احتجاجية، الثلاثاء الماضي، شارك فيها عدد من سكان قرية “إيمي اوكادير”، التابعة لإقليم طاطا، نحو مركز بلدة “فم الحصن”، منددين بواقعة الاغتصاب.

