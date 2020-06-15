نرجس الحلاق.. أكلت فخذ ضفضع فوجدت نفسها وسط حملة انتقادات واسعة!

خلقت الفنانة نرجس الحلاق الجدل، أخيرا، بسبب مشاركتها مع الجمهور تجربتها في أكل لحم الضفضع، إذ جر عليها ذلك هجوما لم تتوقعه.
وشاركت نرجس الحلاق، ليلة أمس السبت، على “أنستغرام” مقاطع “ستوري، ترد فيها بانفعال على الانتقادات، التي لحقتها لسبب لم تتوقعه، وهو مشاركتها لتجربتها في أكل فخذ ضفضع.
وطلبت الحلاق من كل من هاجمها مغادرة حسابها، بل أن يقوم يحظره، ويبلغ به إذا أراد، مستغربة كم الانتقادات، التي تعرضت لها بسبب أكل الضفضع.
وقالت نرجس لجمهورها إن في الوقت الذي خلق منشورها جدلا حول هل أكل الضفادع حرام أم حلال، هناك أشياء واضحة محرمة منها التنمر، الذي مورس عليها في التعاليق.
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