ريال مدريد يستأنف الليغا بالفوز على إيبار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استأنف ريال مدريد مباريات الموسم في الدوري الإسباني، بالفوز على ضيفه إيبار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف للأخير.

وأحرز ثلاثية ريال مدريد كل من اللاعبين توني كروس، سيرجيو راموس ومارسيلو دا سيلفا، وفي المقابل سجل هدف إيبار بيدرو بيغاس.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 59 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد إيبار عند 27 نقطة وهو يحتل المركز السادس عشر.

مجريات المباراة:

بدأ ريال مدريد المُباراة بضغط مُبكر، نجم عنه الهدف الأول في الدقيقة 4، عبر توني كروس، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، على أقصى يسار حارس إيبار.

وجاء أول رد من إيبار في الدقيقة 11، بتسديدة قوية من دي بلاسيس، تصدى لها كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ببراعة.

واستحوذ ريال مدريد على الكرة مع محاولات لإضافة الهدف الثاني، بينما تراجع لاعبو إيبار لمنطقتهم، مع الاعتماد على الارتداد السريع بحثًا عن تسجيل هدف التعادل.

ونجح سيرجيو راموس في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 30، بعدما بدأ هجمة مرتدة، تلقى في نهايتها تمريرة في منطقة الجزاء من زميله هازارد، وأسكن الكرة في الشباك الخالية.

وسجل مارسيلو الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 37، حيث سدد هازارد كرة قوية تصدى لها الحارس، لترتد أمام مارسيلو بعد لمسة من رودريغو، ليُسدد البرازيلي صاروخية أرضية أقصى يسار الحارس.

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وكاد رودريغو غويس أن يُسجل الهدف الرابع لريال مدريد في الدقيقة 47، حيث سدد كرة قوية تصدى لها ديميتروفيتش حارس مرمى إيبار، لينتهي الشوط الأول بتقدم الميرنغي بثلاثية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، أخطأ تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في تمرير الكرة، وأرسل تمريرة للاعب إيبار إكسبوسيتو، والذي سدد بقوة لكن الحارس البلجيكي صحح خطأه بالتصدي للكرة في الدقيقة 48.

وتألق كورتوا في التصدي لتسديدة صاروخية من إكسبوسيتو لاعب إيبار في الدقيقة 56، وحولها إلى ركنية.

وكاد سيرجي إنريك مهاجم إيبار، أن يُسجل الهدف الأول لفريقه، حيث سدد كرة رأسية قوية في الدقيقة 58، لكنها اصطدمت بالعارضة.

وسجل بيدرو الهدف الأول لإيبار في الدقيقة 59، حيث اصطدمت به تسديدة لتتغير وجهة الكرة، التي مرت بين قدمي كورتوا، الذي اكتفى بمشاهدتها تسكن شباكه.

ودفع زيدان بفيرلاند ميندي بدلا من كارفاخال، وميليتاو وبيل وفينيسيوس جونيور بدلا من راموس ورودريغو وهازارد، ولاحقًا بفيدي فالفيردي بدلا من مودريتش.

ومرر ميندي كرة لغاريث بيل في منطقة الجزاء في الدقيقة 83 لكن الويلزي فشل في السيطرة عليها، ليُشتتها الدفاع بعيدًا.

ونجح لاعبو الميرنغي في إخماد ثورة إيبار، بالاستحواذ والسيطرة على المباراة، ليحصد الفريق أول 3 نقاط له بعد عودة النشاط.