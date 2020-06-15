أبناء اللد يتنفس الصعداء بفوزه على هـ. عكا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق أبناء اللد، الفوز على ضيفه هبوعيل عكا بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ32 من البلاي أوف السفلي بالدرجة الممتازة.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق اللداوي بهدف أحرزه اللاعب، مراد أبو عنزة، في الدقيقة 44.
وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 59 أضاف اللاعب، بن بن يائير، الهدف الثاني لأبناء اللد من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 85 جاء هدف الفريق الخصم الوحيد.
وبهذا الفوز، رفع أبناء اللد الساعي إلى الهروب من منطقة الهبوط رصيده من النقاط إلى 29 نقطة وهو يحتل المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري.
هذا، وسيحل أبناء اللد في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل العفولة يوم الخميس المقبل.
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