كورونا بالمجتمع العربي: زيادة مُقلقة بإصابات باقة الغربية وإغلاق مدارس في النقب والبعنة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت معطياتٌ صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأحد، ازديادا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالبلدات العربية، وبخاصّة جنوبي البلاد، في النقب، ما دفع بلدتَي عرعرة النقب وشقيب السلام؛ إلى تعليق التعليم في معظم المدارس فيهما، فيما ما تزال مدينة باقة الغربية، تُسجّل زيادة مُقلقة بعدد المُصابين بالفيروس.

وكشفت معطيات وزارة الصحة أن الارتفاع في عدد المُصابين بالفيروس، شملَ بالأساس؛ عرعرة النقب، ورهط، وحورة، في النقب، بالإضافة إلى باقة الغربيةـ التي قال عضو لجنة الطوارئ التي شكلتها بلديّتها، رياض مجادلة، إنها سجّلت "12 إصابة جديدة"، قبيل انتصاف ليل الأحد، بحسب معطيات رسمية تلقّتها اللجنة من وزارة الصحة.

وذكر الطبيب مجادلة، عبر منشور في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه "إذا استمر الوضع بالتدهور فلا مفرّ من إغلاق باقه كليا من قِبل الحكومة"، مُشيرا إلى أن "(جائحة) كورونا لم تنته بعد"، ومؤكدا في الوقت ذاته أن عدد الإصابات في باقة وصل إلى 22 حالة.

وحذّر مجادلة أهالي المدينة من ما وصفها بـ"موجة الانتشار السريع" للوباء، مُشددا على ضرورة أن يتّخذ الناس "الحيطة والحذر والتقيّد بالتعليمات".

وفي المقابل، استقرّ الوضع في غالبية البلدات العربيّة في الشمال على ما هو عليه من حيث عدد الإصابات، غير أن بعض البلدات سجّلت ارتفاعا طفيفا بعدد المُصابين، كشفاعمرو التي ارتفع عدد المصابين فيها في الأيام الثلاثة الأخيرة، كما هو الحال في مدينة الناصرة، وقرية جديدة المكر، علمًا بأن عدد المصابين في البلدات المذكورة، ما يزال أقلّ من 15 إصابة.

وتأتي المعطيات التي تُفيد بالارتفاع المتواصل بالإصابات بالفيروس، فيما بلغ مجمل المصابين العرب بالفيروس 1376 بينهم 376 إصابة نشطة، بحسب ما قالت الهيئة العربية للطوارئ، في وقت سابقٍ، من يوم الأحد.

وقد بلغت عدد الإصابات الجديدة المسجلة خلال الأسبوع الماضي 196 إصابة لتُسَجّل نسبة ارتفاع أسبوعية بـ16.6% حتى مساء أمس السبت، مقارنة بـ8.5% أسبوع ما قبل.

وفي ما يتعلّق بإغلاق المدارس، قال مدير قسم المعارف في شقيب السلام، د. سالم أبو كوش ، في بيان: "أهلنا في قرية عرعرة النقب، بعد الازدياد الكبير والمقلق بعدد لإصابات بفيروس كورونا في قريتنا، تقرر في الاجتماع الذي عقد اليوم (الأحد) إغلاق كافة المؤسسات التعليمية في القرية (حضانات، بساتين، مدارس ابتدائية ومدارس إعدادية) وذلك لنمنع قدر المستطاع تفشي الفيروس بصوره أكبر في بلدتنا".

وطالب من الأهالي "عدم إرسال أولادهم للمدارس، ما عدا المدرسة للتعليم الخاص والمدارس الثانوية (حيث تكون) الدراسة كالمعتاد"، مُشددا على "أهمية المحافظة على التواصل مع الطواقم التدريسية والاهتمام بالواجبات البيتية".

بدورها، أعلنت لجنة أولياء الأمور المركزية في شقيب السلام، عن "تعطيل كلّ جهاز التربية والتعليم في كُلٍ من: الحضانات، والبساتين، والمدارس"، موضحةً أن "هذا القرار يستثني الطلاب المتقدمين لامتحانات البجروت".

وجاء في بيان لجنة الأولياء: "نعلم مدى تحفظكم واهتمامكم في الفترة الأخيرة بالنسبة للمسيرة التربوية في مدارسنا خصوصا في ظل تفشي وازدياد عدد المصابين بوباء كورونا بشكل ملحوظ، لذلك خلال اليومين الأخيرين قمنا بعدة فحوصات وتبين أن هناك معلمة تعمل في إحدى الروضات قد أُصيبت بالفيروس، وعلى إثر ذلك هنالك الكثير من المعلمات قد دخلن إلى الحجر الصحي، ولا يخفى عليكم أيضا أنه قد تم الإعلان مؤخرا عن مصاب آخر أيضا في قريتنا شقيب السلام".

وأضافت: "من هذا المنطلق نرى أن هناك الكثير من الطواقم التدريسية والطلاب مُعرضون للإصابة بالفيروس.

لذلك قررنا نحن لجان الآباء بالإجماع في مدارس شقيب السلام (تعليق الدراسة) (...) وذلك لنمنع تفشي الفيروس بصورة أكبر".

وتابعت: "من هُنا نطالب من الأهالي الكرام عدم إرسال أولادهم إلى المدارس منذ الإثنين الموافق 15/06/2020 حتى إشعار آخر".

البعنة: إغلاق مدرسة ابتدائية بعد إصابة طالب بكورونا

وفي بلدة البعنة بمنطقة الشاغور، أغلقت المدرسة الابتدائية "ب"، في أعقاب تشخيص إصابة طالب بفيروس كورونا المستجد.

وعلى أثر ذلك، جرى دخول 464 طالبا للحجر الصحي بالإضافة إلى 38 من الهيئة التدريسية، حتى الانتهاء من كافة الإجراءات والفحوصات ذات الصلة.

وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية مساء يوم الأحد، وفقا لتقرير وزارة الصحة الإسرائيلية:

دير الأسد: الإصابات 152، المتعافون 143

Advertisements

حورة: الإصابات 198، المتعافون 140

أم الفحم: الإصابات 86، المتعافون 79

رهط: الإصابات 171، المتعافون 61

الطيبة: الإصابات 50، المتعافون 48

جسر الزرقاء: الإصابات 44، المتعافون 39

البعنة: الإصابات 35 المتعافون 31

دبورية: الإصابات 32، المتعافون 30

جت: الإصابات 32، المتعافون 23

طمرة: الإصابات 22، المتعافون 21

عرعرة النقب: الإصابات 96، المتعافون 23

مجد الكروم: الإصابات 20، المتعافون 20

باقة الغربية: الإصابات 33، المتعافون 19

الناصرة: الإصابات 22، المتعافون 19

سخنين: الإصابات 17، المتعافون 16

كفر قاسم: الإصابات 17، المتعافون 17

كفر كنا: الإصابات 16، المتعافون 16

البقيعة: الإصابات 15، المتعافون 13

الفريديس: الإصابات 15، المتعافون 11