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شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان "مجرم الحرب".. الطامع في ثروات المنطقة (فيديوجراف) والان مع التفاصيل
الأحد 14 يونيو 2020
أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نفط المنطقة
ففي سوريا تدخل بقواته وميليشياته، لانتزاع حقول النفط من الأكراد السوريين، ولم تتوقف قرصنة أردوغان بل امتدت لشرق المتوسط، فأطلق سفن التنقيب التركية داخل سواحل قبرص واليونان.
ومع اعتراض أوروبا استخدم أردوغان ورقة اللاجئين، كما وقع اتفاقيات مع حليفه في ليبيافائز السراج، لإرسال مرتزقة سوريين وعناصر من الجيش التركي، للسيطرة على نفط ليبيا وثرواتها.
كما أمر مليشيات ليبيا باقتحام مجمع غاز مليتة لوقف ضخ الغاز الليبي لإيطاليا اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين إيطاليا واليونان، وبذلك يُحقق أردوغان أهدافه على حساب دماء الأبرياء.
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