موقع "الخليج 365" يدين المحاولة الإرهابية الفاشلة لإغتيال محافظ حضرموت

الأحد 14 يونيو 2020

أعربت أسرة وموقع "الخليج 365"، عن إدانتها واستنكارها للمحاولة الإرهابية الفاشلة التي نفذتها عناصر خارجة عن القانون لإستهداف محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، عبر فنبلة شديدة الإنفجار في الطريق المؤدي للمنطقة يوم أمس السبت 13 يونيو/حزيران.



ويؤكد "السعودية نيوز" أن هذه المحاولة الغادرة التي باءت بالفشل بفضل الله ثم بفضل بيقظة أبطال المنطقة الثانية؛ ما هي إلا دلالة واضحة على الدور الذي لعبته قيادة حضرموت - ممثلة بالسيد المحافظ - في هذا الوضع العصيب الذي تمر به المحافظة من أزمات وتأخير كبير في صرف مستحقات المنتسبين، علاوة على ظروف الحرب التي اجتاحت الوطن دون استثناء.

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وعبرت أسرة وموقع "الخليج 365" عن ثنائها لله تعالى على نجاة السيد محافظ حضرموت من المحاولة الآثمة، موجهين شكرهم وتقديرهم للأبطال الذين تمكنوا من مكافحة الأعمال الإرهابية بالتصدي لها وتجنيب المحافظة ورموزها البارزة الوقوع في شرك الأعداء.

أسرة وموقع "الخليج 365"، القاهرة.

14 يونيو/حزيران، 2020م.