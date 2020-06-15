شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عربية تعلن النصر على «كورونا».. رفع الحجر الصحي وفتح الحدود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ أمس الأحد الفوز بمعركة “وباء كورونا” عشية رفع الحجر الصحي في كامل أنحاء البلاد.

وقال “الفخفاخ” -وفقا لوسائل إعلام تونسية – “يمكننا القول اليوم إننا ربحنا المعركة، يجب أن نقول هذا ونفتخر به ونحافظ عليه بالوقاية والتباعد”.

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وتابع رئيس الحكومة التونسية: “نعلن انتهاء المرحلة الثالثة من الحجر الصحي. تم فتح الاغلاق بنسبة مائة بالمائة، ونستعد لإعادة فتح الحدود”.

يذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من الرفع التدريجي للحجر الصحي انتهت أمس الأحد، فيما حددت الحكومة تاريخ 27 يونيو الجاري لفتح الحدود واستئناف الرحلات الدولية.

وكانت تونس قد شهدت 49 حالة وفاة نتيجة وباء كورونا فيما أصيب 1096 شخصا بالفيروس لكن غالبية الولايات انعدمت فيها الإصابات الجديدة منذ اسابيع.