شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيع «ريمديسيفير» فى مصر لعلاج كورونا وتوزيعه على 127 دولة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت شركة أدوية مصرية، اليوم الأحد، أنها توصلت إلى اتفاق مع شركة جيلياد ساينسز الأمريكية لتصنيع عقارها المضاد للفايروسات ريمديسيفير، وتوزيعه على 127 دولة، بحسب موقع «بي بي سي».
وفي بيان لها، قالت إنه بموجب الاتفاق «ستتاح للشركة المصرية جميع الأساليب التكنولوجية ومواصفات عملية التصنيع والأساليب الخاصة بالشركة الأمريكية من أجل إنتاج عقار ريمديسيفير في أسرع وقت ممكن».
وأوضحت دراسة نشرت في مجلة “نيتشر” الطبية، الأسبوع الماضي، أن ريمديسيفير منع تطور المرض في الرئة في القردة المصابة بفايروس كورونا المستجد.
وقال باحثون مشاركون في الدراسة إن قردة المكاك التي تلقت الدواء لم تظهر عليها أي أعراض لإصابتها بمرض تنفسي وقل لديها مقدار ما يلحقه الفايروس بالرئتين من ضرر.
وتشير النتائج الأولية لتجارب العقار على البشر إلى أنه عزز من سرعة تعافي المصابين بالمرض.
وكانت السلطات في كلٍ من الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية وبعض دول أوروبا أجازت استخدام ريمديسيفير، بصفة استثنائية، في علاج الحالات الحرجة من مرضى كوفيد-19، الذي يسببه فايروس كورونا المستجد.
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