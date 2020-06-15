شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير الصحة الغاني بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الرئيس في كلمة إذاعية: "نتمنى لوزير الصحة المجتهد كواكو أجيمان مانو تعافيا سريعا من الفيروس الذي أصيب به وهو يقوم بواجبه".
وسجلت غانا 11964 إصابة بالفيروس حتى الآن في واحدة من أكبر المعدلات بالمنطقة لكنها تسجل أيضا واحدة من أكبر معدلات الفحوص بالقارة وواحدة من أقل نسب الوفاة.
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