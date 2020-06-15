شكرا لقرائتكم خبر عن علامات على سوء صحة الرئيس الأمريكي.. و«ترامب» يرد والان نبدء بالتفاصيل

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، على التقارير التي تناولت وضعه الصحي، بعدما أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى تدهور حالته الصحية.

وظهر في مقطع فيديو خلال حفل تسليم شهادات في أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية يستخدم كلتا يديه ليتناول كوب الماء.

كما شوهد وهو من على المنصة التي ألقى عليها الخطاب بخطوات بطيئة جدا وحذرة، مما جعل بعض وسائل الإعلام تتكهن حول صحة الرئيس الأمريكي. وفقا لوكالة "سبوتنيك".

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وفي هذا الصدد، رد الرئيس الأمريكي على تلك التكهنات قائلا: "كانت السلالم التي نزلت عليها بعد خطابي في ويست بوينت طويلة جدا ومنحدرة، وليس لها سور جانبي، والأهم من ذلك إن الممر كان زلقا للغاية".

وأضاف ترامب أنه كان حذرا جدا حتى لا يسقط ويعطي الإعلام الذي يتصيد الأخطاء فرصة للسخرية منه.

واختتم الرئيس الأمريكي، أنه قطع الأمتار الثلاثة الأخيرة من الممر راكضا (في إشارة منه إلى صحته الجيدة).