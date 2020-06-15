شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا ترفع تحذيرات السفر إلى 27 دولة أوروبية والان نبدء بالتفاصيل
وألغت وزارة الخارجية الألمانية التحذير من السفر إلى 27 دولة في أوروبا عند منتصف الليل عبر موقعها على الإنترنت.
ومن المقرر أن توقف ألمانيا أيضًا تنفيذ القيود والمراقبة الحدودية بداية من اليوم الاثنين، على الرغم من أنه كان قد تم بالفعل إلغاء عمليات الفحص والتفتيش في العديد من المعابر.
وتتماشى هذه الخطوة مع توصية من المفوضية الأوروبية، التي تحث أعضاء الاتحاد الأوروبي على إعادة فتح الحدود بدءا من الأسبوع الجاري، حيث تعتبر حرية حركة الأشخاص والبضائع عبر الدول الأعضاء الـ 27 حجر زاوية وركيزة مهمة من ركائز التكتل الأوروبي.
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