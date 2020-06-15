شكرا لقرائتكم خبر عن رغم ارتفاع الإصابات.. بلغاريا تعتزم تخفيف القيود اليوم والان نبدء بالتفاصيل
ولن يكون ارتداء الأقنعة الواقية (الكمامات) في الأماكن المغلقة مثل المحال التجارية، أمرا إلزاميا في البلاد، رغم أن ذلك لا يزال مطبقا في أماكن مثل المواصلات العامة والصيدليات والمستشفيات.
وستسمح السلطات بعقد المؤتمرات والأنشطة الرياضية في الأماكن المغلقة والفعاليات التدريبية. وقالت الحكومة، إنه يجب مراعاة جميع تدابير مكافحة الوباء، مثل التباعد الاجتماعي، في تلك الأنشطة جميعها.
ويأتي هذا التخفيف بينما سجلت بلغاريا عددا قياسيا من الإصابات في أسبوع واحد، حيث تم تسجيل 555 حالة إصابة جديدة في الفترة من 8 يونيو حتى 14 من الشهر نفسه، وهو العدد الأكبر منذ تفشي المرض.
وسجلت البلاد البالغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة، 3266 حالة إصابة بشكل إجمالي، إلى جانب 172 وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم ارتفاع الإصابات.. بلغاريا تعتزم تخفيف القيود اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.