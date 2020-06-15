شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يشدد على محاسبة مخالفي الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على تطبيق لائحة المخالفات على منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمن لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية المحددة من وزارة الصحة.

وأوضح، في بيان أمس، أنه يجب علينا جميعًا العمل بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحرص على ارتداء الكمامة القماشية أو الطبية، والتعقيم المستمر، والتباعد بالمسافة المحددة بمترين، والبعد عن التجمعات، وأن كل من يخالف ذلك سيكون عرضة للمحاسبة وفق المخالفات التي وضعتها وزارة الداخلية.

وأكد أن قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- تبذل الغالي والنفيس من أجل وقاية المواطن والمقيم من هذا الفيروس، ويجب علينا أن نتعاون معهم في ذلك لا أن نكون سببا في انتشاره بإهمال الإجراءات الاحترازية.