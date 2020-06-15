شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: 17 ألف إصابة جديدة و612 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الأحد، إنها سجلت 17110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و612 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك مقابل 21704 إصابات و892 وفاة في اليوم السابق. وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ أكثر من 867 ألف حالة و43332 وفاة.

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