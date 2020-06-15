شكرا لقرائتكم خبر عن «بوتين» يتحدى أمريكا ويكشف عن سلاح جديد والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، إن روسيا ستكون قريبا في وضع يمكنها من مواجهة أسلحة الدول الأخرى التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وإن موسكو تتقدم على الولايات المتحدة في تطوير أنواع جديدة من الأسلحة.

وأضاف "بوتين"، وفقا لوكالة الإعلام الروسية:"من المرجح جدا أن تكون لدينا وسائل للتصدي لأسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت عندما تمتلك الدول الكبرى في العالم مثل هذه الأسلحة".

وتزيد واشنطن وموسكو قدراتهما الدفاعية وسط انهيار بعض اتفاقيات الحد من التسلح التي تعود لحقبة للحرب الباردة جراء تدهور العلاقات الروسية مع الغرب.